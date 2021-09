Sequestrato a Motta Sant'Anastasia un terreno adibito a discarica

Un terreno di oltre tremila metri quadrati adibito a discarica di rifiuti è stato sequestrato dai finanzieri del Comando provinciale di Catania nel Comune di Motta S. Anastasia. Durante una ricognizione dei terreni di un'azienda agricola, i militari hanno individuato un vasto terrapieno scosceso con voluminosi inerti edilizi derivanti da attività di demolizione edifici, pneumatici usati e rifiuti speciali illecitamente smaltiti in violazione delle norme ambientali. Inoltre cinque capannoni, adibiti a deposito di materiali per l'edilizia e con una superficie complessiva coperta di oltre 1.300 metri quadri, erano stati realizzati in assenza di autorizzazione. La discarica e i capannoni sono stati sequestrati e due fratelli sono stati denunciati a piede libero.