Nelle mani dei catanesi la gestione del Teatro comunale di Siracusa

Consegnato oggi il Teatro Comunale di Siracusa a "Teatro della città" di Giorgia Torrisi e Orazio Torrisi (già direttore del Teatro Stabile di Catania), rispettivamente legale rappresentante e direttore artistico della società che ha vinto il bando pubblico per la gestione e la valorizzazione dell'importante sito culturale. La gestione avrà una durata di 5 anni. Per l'amministrazione erano presenti il sindaco, Francesco Italia, l'assessore alla Cultura, Fabio Granata, il dirigente del settore, Vincenzo Migliore, e il responsabile del servizio, Nunzio Marino. "Inizia - hanno dichiarato il sindaco Italia e l'assessore Granata - una nuova e affascinante stagione per il nostro bellissimo Teatro comunale. La consegna, a chi lo gestirà con competenza e passione, segna un ulteriore passo in avanti verso una piena valorizzazione di un autentico gioiello architettonico nel cuore di Ortigia e di un tempio laico di cultura cittadina. Abbiamo condiviso tutte le tappe fondamentali del suo recupero e abbiamo reso possibile questa gestione attraverso una gara pubblica e trasparente. Diamo il benvenuto a Orazio Torrisi, direttore artistico di grande esperienza, che avrà il compito di programmare da subito la vita del nostro Teatro. Si apra definitivamente il sipario".