Ordine pubblico, a Siracusa vertice in Prefettura coi commercianti

Si è tenuta in Prefettura, nella mattinata odierna, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Giusi Scaduto, con la partecipazione, oltre che del Sindaco di Siracusa e dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, anche (da remoto) dei rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani.

L’incontro è stato convocato anche per aderire alle richieste, pervenute da talune associazioni di categoria, a seguito dei recenti danneggiamenti, furti e rapine subiti da esercizi commerciali di Siracusa che hanno influito sulla percezione della sicurezza da parte dell’intera collettività.

Dopo aver preso atto che le indagini immediatamente avviate da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri sui singoli episodi non escludono, al momento, nessun possibile movente, è, tuttavia, emerso che gli stessi non sarebbero collegati.

Tutti i presenti hanno espresso l’auspicio di una rapida individuazione dei responsabili e hanno condiviso la necessità di porre in essere azioni comuni volte ad innalzare la rete di protezione istituzionale e sociale delle attività economiche.

In particolare, si è concordato di promuovere presso la Questura di Siracusa incontri tecnici con le associazioni di categoria per una maggiore diffusione di progetti di videosorveglianza, ritenuti un valido strumento di supporto alle attività di prevenzione e controllo del territorio.

Nel corso della riunione, infine, si è preso, inoltre, atto che, all’accertata operatività di sodalizi mafiosi nella provincia di Siracusa, non corrisponde, tuttavia, un correlato numero di denunce per richieste estorsive o usurarie da parte degli operatori economici.

Saranno, in proposito, attuate iniziative congiunte fra Prefettura di Siracusa, Forze di polizia, Amministrazione comunale, mondo della scuola e le categorie interessate finalizzate per rendere sempre più tangibile la ferma condanna e convinta reazione all’illegalità da parte, non solo delle istituzioni e degli operatori economici, ma anche della comunità.

In conclusione il Sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e i Presidenti delle Associazioni di categoria, hanno ribadito la piena fiducia nelle Forze di polizia e nella Magistratura; il Prefetto, specie nell’attuale fase di definizione del PNRR, ha sottolineato l’importanza dell’approccio collaborativo per il contrasto ai fenomeni criminali, che costituiscono un freno al sano sviluppo economico, generatore di pari opportunità, e alla valorizzazione dei talenti.