Siracusa, lutto nel mondo del nuoto: è morto Lappostato

Lutto nel mondo del nuoto a Siracusa,. a livello regionale e nazionale, per la scomparsa dell'ex Ortigia, Marco Lappostato. Aveva 63 anni ed aveva una grave patologia. Si è spento la scorsa notte dopo una vita dedicata al nuoto. Prima da atleta, poi da tecnico. Era il responsabile Tecnico nel nuoto dei ragazzi del Tennis Club Match Ball di Siracusa.

A dare notizia della sua morte è stata la Federazione italiana nuoto con un post su un social. Marco Lappostato , ha avviato al nuoto e fatto crescere tantissimi giovani, a cominciare da Claudio Faraci, talento giunto alla ribalta in ambito nazionale e in azzurro".