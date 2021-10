Isola di Vulcano, sale l'allerta della Protezione civile: il livello è 'giallo'

Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio al livello di allerta "giallo" per l'isola di Vulcano, "d'intesa con la struttura della protezione civile della Regione Siciliana e con il parere concorde della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi". Il Dipartimento ha infatti valutato che "le variazioni significative di diversi parametri del monitoraggio vulcanico, rilevate nelle ultime settimane dalI'Ingv e dall'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente Cnr-Irea, rendono necessarie alcune misure e iniziative aggiuntive per la gestione del rischio sull'isola".