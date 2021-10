L'esplosione iun'azienda agricola di Siracusa, morto uno dei feriti

E' morto un giovane migrante di 22 anni nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio in una azienda agricola di Siracusa, dove era esplosa una bombola del gas. La deflagrazione ha poi scatenato un incendio che ha investito le cinque persone situate all'interno di una dependance: il 22enne, trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, ha riportato numerose ustioni su varie parti del corpo, incompatibili con la vita e cosi' in mattinata e' spirato. Secondo fonti della polizia di Siracusa, che conduce le indagini, altri due feriti sono in gravi condizioni. La struttura in cui si e' registrata l'esplosione e' stata posta sotto sequestro dalla Procura che ha aperto un'inchiesta.