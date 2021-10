La Regione siciliana stanzia 4 milioni per il mercato di Vittoria

La Regione Siciliana ha stanziato 4 milioni di euro per lavori di ristrutturazione nel mercato ortofrutticolo di Vittoria. Lo ha annunciato il presidente della regione Nello Musumeci, in visita oggi in città per il saluto alla commissione straordinaria che ha retto il comune negli ultimi 39 mesi (Filippo Dispenza, Giovanna Termini, Gaetano D'Erba). Lo stanziamento è stato previsto con la delibera 290 del governo reginoale. La Regione aveva avviato, nei mesi scorsi, per il tramite del Genio Civile, una concertazione con il comune di Vittora, la "Vittoria Mercati" (la società cui ora sarà affidatala gestione del mercato ortofrutticolo), e con l'associazione dei concessionari. Proprio dai concessionari era arrivate alcune richieste per avviare dei lavori di ristrutturazione. Saranno previsti il rifacimento della viabilità, una nuova illuminazione, il rifacimento delle facciate, la coibentazione e la impermeabilizzazione dei box, la nuova copertura e l'aumento della superficie coperta a disposizione dei box. "È un intervento importante - ha detto Musumeci - che permetterà il rilancio della struttura. Ci lavoriamo da tempo e ora possiamo avviare la fase di progettazione".