Basket, serie B: la Virtus Kleb Ragusa batte "a domicilio" la CJ Taranto: match dalle emozioni forti

La Virtus Kleb Ragusa vola in Puglia per la prima giornata del campionato di serie B per affrontare la CJ Basket Taranto. I ragazzi di coach Bocchino dopo una preparazione che ha avuto inizio a metà agosto e dopo aver affrontato Agrigento e Reggio Calabria in Supercoppa si trovano ai nastri di partenza di questa nuova stagione.

«Come prevedibile - commenta a fine gara coach Bocchino - è stata una partita ostica. Noi abbiamo avuto per 40 minuti un grande spirito di sacrificio e nonostante le nostre defezioni siamo riusciti a portare a casa il risultato. Per lunghi tratti abbiamo condotto il match poi loro sono stati lucidi a sfruttare i nostri errori e trasformarli in punti. Ma alla fine siamo stati bravi a resistere come squadra e sono contento dell’ultimo canestro del capitano che ci ha condotti alla vittoria. Ora guardiamo avanti e il pensiero va già alla prossima partita in casa»

CJ BASKET TARANTO - VIRTUS KLEB RAGUSA: 74 - 75

Parziali: 16-16; 37-38; 55-55

CJ BASKET TARANTO

Porcelluzzi ne, Carone, Cianci, Erkmaa 9, Conti 20, Bonaccorsi 3, Ponziani 17, Sergio 6, Diomede 16, Gambarota 3

Coach: Olive

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 11, Rotondo 15, Da Campo 14, Simon 3, Mirabella ne, Festinese, Sorrentino 10, Salafia ne, Canzonieri 3, Picarelli 15, Ianelli 4.

Coach: Bocchino

Arbitri: Marzo – Anselmi