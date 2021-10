Lavoro, salvi i cinque posti ex Douglas a Palermo

Salvi tutti i 5 lavoratori dell'ex negozio Douglas del centro commerciale Conca d'Oro di Palermo. La Uiltucs comunica di avere siglato l'accordo con la nuova società che ha acquisito l'azienda e che riaprirà la prossima settimana assumendo gli ex lavoratori alle medesime condizioni contrattuali. Resta però aperta la vertenza che riguarda gli altri negozi di cosmetici: quattro i punti vendita in chiusura, per un totale di 13 dipendenti in esubero a Palermo e 34 a livello regionale. "La crisi dei negozi Douglas - spiega Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia - riguarda 128 punti vendita in tutta Italia. Quello del Conca d'Oro è riuscito a passare nelle mani di una nuova azienda riuscendo a salvarsi. I punti vendita che rimarranno aperti sono quelli del centro La Torre, Forum, Belmonte Roccaforte e Poseidon a Carini. Stiamo provando a trovare misure conservative per i lavoratori ma al momento l'unica opportunità per i lavoratori è l'esodo incentivato che non è certamente una soluzione. La società Carlotta srl che ha acquisito il negozio del Conca d'Oro, ad esempio, si è impegnata a prevedere la ricollocazione di altri lavoratori del bacino se dovesse esserci la possibilità ma parliamo di un solo negozio e di possibilità remote". "Abbiamo più volte chiesto alle istituzioni di costituire un bacino - aggiunge - in cui collocare i lavoratori delle aziende del commercio che chiudono per favorire la loro riassunzione. Al momento ci sono altri punti vendita prossimi alla chiusura".