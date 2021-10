Due ex coniugi si sfidano a Lentini per diventare sindaco

Separati nella vita da un anno e mezzo e con le pratiche della separazione legale già avviate, a Lentini nel Siracusano due ex compagni di vita si sfidano nella carica di primo cittadino. Sono sei in totale i candidati e tra questi l'avv. Stefano Battiato, 48 anni, e l'ormai ex moglie Francesca Reale, 43, docente. Il primo, sconfitto al ballottaggio cinque anni fa, è uno storico esponente di Forza Italia (il suo testimone di nozze fu l'ex coordinatore Angelo Bellucci, marito dell'ex ministro Prestigiacomo). In questa tornata è sostenuto anche da Fratelli d'Italia e da due liste civiche. La seconda, al matrimonio, ha avuto come testimone l'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. E guarda sempre a destra: tra autonomisti e ufficiosamente rappresentanti della Lega, la Reale è sostenuta da tre liste civiche e dalla lista di Diventerà bellissima.