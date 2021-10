L'avvocato degli italiani Conte a Pachino non ammette la sconfitta dei 5 Stelle

"Giancarlo Cancelleri candidato alla presidenza della Regione Siciliana per la terza volta? All'ordine del giorno non ci sono le elezioni regionali. Mi sembra prematuro decidere adesso chi possa essere il candidato". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di una manifestazione elettorale a Pachino, nel Siracusano, sull'ipotesi di candidare il sottosegretario alle Infrastruttura a governatore dell'Isola.

L'avvocato degli italiani a Pachino, Conte, non ammette il crollo dei 5 Stelle alle amministrative. "Lei parla di crollo perché ha letto qualche commento malevolo. Abbiamo ottenuto risultati importanti in qualche città come Napoli e Bologna. Ci sono posti, come in Calabria, dove non abbiamo mai avuto un consigliere regionale e mi risulta ce ne siano due e c'è la possibilità di un terzo. Quando leggete i dati non fatevi fuorviare". Così Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti. "La storia di Roma è singolare - ha aggiunto Conte - a Torino non c'è stata disponibilità del sindaco uscente Appendino e ne abbiamo pagato le conseguenze. Quando parliamo di crollo dobbiamo tenere conto che il Movimento non ha mai espresso le sue potenzialità nelle amministrazioni locali. Dobbiamo ricostruire il dialogo con i territori. Costituendo polmoni permanenti per ossigenare il partito. Quello di oggi non è solo un passaggio elettorale. Io tornerò in questa terra. Questa cittadinanza va sentita e ascoltata".

"Sono qui anche per dare un segnale forte, di sostegno a tutte le persone oneste, che lavorano e fanno tanti sacrifici perché la mafia prosciuga le energie economiche ma anche morali di una comunità. La presenza mafiosa fiacca la coscienza civica e io sono qui per dare un chiaro segno della nostra lotta per la legalità e di contrasto a tutte le forme di corruzione". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a una manifestazione elettorale a Pachino, comune del Siracusano che è stato sciolto per mafia.