Giornalisti, Sonia Iacono nuova segreteria provinciale di Assostampa Ragusa

Sonia Iacono è la nuova segretaria provinciale dell'Assostampa Ragusa. È stata eletta durante l’assemblea tenuta nella sala “Gianni Molè” del Libero Consorzio Comunale ragusano e alla quale hanno partecipato il segretario regionale di Assostampa Roberto Ginex e il commissario Prospero Dente nominato dal Consiglio regionale del sindacato dei giornalisti siciliani per traghettare la sezione. A completare la nuova segreteria provinciale, Alessia Cataudella, vice segretario, e Antonino Recca tesoriere.

Sonia Iacono è giornalista professionista. Laureata in lettere moderne all’università di Catania, in passato è stata corrispondente da Vittoria per il Giornale di Sicilia e ha collaborato con il Quotidiano di Sicilia e il quindicinale i “Vittoriesi”. Redattore per l’emittente televisiva Video Regione è, attualmente, portavoce della commissione straordinaria al Comune di Vittoria.

“Non posso nascondere una certa emozione perché so di prendere il posto di Gianni Molè che per questo sindacato ha fatto tantissimo – ha detto la neo segretaria – Ringrazio tutti i colleghi e dico da subito che questa segreteria sarà inclusiva e opererà per avere il contributo d’esperienza di ognuno. È un momento di grave crisi per il mondo dell’informazione ma abbiamo il dovere di difendere e tutelare la nostra dignità professionale troppe volte svilita e offesa da editori con pochi scrupoli. Lavoreremo su più fronti per monitorare il nostro territorio: dalla carta stampata alla tv per finire al mondo dell’online. E infine i corsi di formazione che la nostra sezione tornerà ad organizzare molto presto.”

NELLA FOTO, da sinistra: Iacono, Cataudella, Recca.