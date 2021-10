Editoria, domani e dopodomani scioperano i giornalisti di Tgs e Rgs

"I giornalisti di Tgs -Telegiornale di Sicilia e Rgs -Radiogiornale di Sicilia domani e dopodomani si asterranno dal lavoro per uno sciopero proclamato dalla rappresentanza sindacale, dalle 8 di lunedì 11 alle 20 di martedì 12 ottobre, contro la decisione dell'azienda di interrompere l'esame congiunto sul ricorso agli ammortizzatori sociali, nonostante la stessa azienda non abbia presentato le necessarie informative. Inaccettabile anche la pretesa di convocare il sindacato solo per riferire decisioni già prese". Lo scrive in una nota il fiduciario della redazione.