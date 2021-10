Incidente sul lavoro: morto a Messina operaio travolto da New Jersey

Salvatore Ada, 55 anni, è morto nel pomeriggio mentre lavorava nell'area del viadotto Ritiro, a Messina. L'uomo, dipendente della ditta Toto costruzioni, stava caricando una barriera New Jersey che, per cause anncora da accertare, l'ha travolto uccidendolo sul colpo. Indaga la polizia. Cordoglio è stato espresso dalla Toto Costruzioni. L'azienda spiega che "le dinamiche dell'incidente sono in fase di accertamento e la società si è già messa a completa disposizione delle autorità competenti".