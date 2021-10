Acate, l'economia a "Biscari" all'inizio del Novecento: fabbriche, palmenti e oleifici

Tre fabbriche di conserve alimentari, uno stabilimento per l’industria citrica e uno per la produzione dell’alcol, botteghe di vasi e tegole, una ventina tra palmenti e oleifici sparsi nel territorio (oggi uno solo). L’economia di Acate, nel 2021 principalmente fondata sull’agricoltura (dai primaticci all’uva da vino e da tavola; e ancora uliveti, carciofeti e agrumeti con le nuove colture di businnes di melograno, mirtillo e kiwi) nei primi decenni del secolo scorso presentava un ventaglio di iniziative imprenditoriali che facevano di Biscari una delle realtà più vivaci della provincia di Siracusa, Circondario di Modica.

Ma quali attività commerciali di cui si è smarrita la memoria esistevano allo scoppio della prima guerra mondiale nel centro storico, dove oggi, come succede da anni in tutto il Paese, molte saracinesche sono state abbassate per i prezzi proibitivi degli affitti e la recessione endemica?

“La Trinacria”, annuario di Sicilia, guida generale dell’Isola, elenca due alberghi (Amorelli e Di Falco), sei botteghe di calzolai, tre sartorie, due trattorie, un laboratorio per la fabbricazione di stoviglie.

Attivo era il commercio di cereali, cotone, pellame, mentre da tempo era cessata all’ex Collegio di Maria la manifattura di damaschi e tele, sorta nella seconda metà del 1700, grazie al Principe Vincenzo II Paternò Castello, il quale aveva fatto arrivare dall’Austria le maestre per istruire a quell’arte le figlie dei suoi vassalli.

Dell’antica dimestichezza con i tessuti di pregio esistevano due negozi di tessuti, quattro di cotone e due tessorie di cotone a mano (Iacò e Di Geronimo).

Con i suoi 4338 abitanti l’antica Biscari, insomma, il sindaco era Gaetano Berrafato, era dunque una sorta d isola dorata e l’emigrazione di parecchie famiglie verso altre regioni d’Italia era compensata dall’arrivo di nuclei familiari dai centri vicini, in particolare quelli montani.

Una situazione che non durerà a lungo, perché a causa della diminuzione della natalità, per la guerra e l’epidemia di spagnola, la cittadina, di lì a poco, sarà investita da una crisi che continuerà per tutto il ventennio fascista.

Emanuele Ferrera

(NELLA FOTO: l'antica fabbrica citrica)