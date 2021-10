Ballottaggio a Rosolini, Spadola e Di Rosolini completano gli assessori

"La scelta di accettare la proposta di Giovanni Spadola di partecipare attivamente all’amministrazione della città e di dare il nostro qualificato apporto al nuovo progetto per la città e’ stata condivisa dal direttivo del Movimento Etica che ha individuato in Marinella Schifitto chi ci deve rappresentare". Lo ha detto questa mattina in un comuncicato stampa, Pinello Gennaro, leader di Etica a Rosolini.

Altro assessore designato da Giovanni Spadola alla vigilia del ballottaggio è Dino Gennaro, geologo, professionista stimato e benvoluto a Rosolini. E' stato lui ad allestire in tempi record la lista "Prima Rosolini". Completano la squadra Luigi Fratantonio, Concetta Cappello e Vincenzo Liuzzo.

Per Tino Di Rosolini invece sono stati designati assessori: Monia Albino, Emanuele Maltese, Massimo Runza, Giuseppina Milceri e Tonino Floriddia.