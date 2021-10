Palermo, sei flash mob di Legambiente per 30% di terra e mare protetti

Oggi si sono svolti sei flash mob organizzati da Legambiente nell'ambito della campagna "Preziose X Natura" che intende contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di avere anche in Sicilia il 30 per cento di territorio e di mare protetti entro il 2030. Le sei manifestazioni per chiedere nuove riserve naturali si sono svolte: Scala dei Turchi, Monte Mimiani, Castello della Pietra - Vallone Zangara, Bosco di Sperlinga ed Alto Salso, Capo Feto, Contrada Serravalle - Bolo.