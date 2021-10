Completati in Sicilia 95 nuovi posti di Terapia intensiva: si lavora per altri 194

Novantacinque posti di terapia intensiva e subintensiva completati e altri 194 in cantiere, da attivare entro qualche mese; attrezzature elettromedicali per 18 milioni di euro e 14 nuove ambulanze a disposizione di aziende sanitarie e ospedaliere. Sono alcuni dei risultati raggiunti in un anno di attivita' dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid, guidata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Per quanto riguarda i 95 nuovi posti letto di terapia intensiva e subintensiva, gli interventi hanno riguardato l'Ospedale Parlapiano di Ribera (20 posti), nell'Agrigentino; il Garibaldi-Centro (16) e il Policlinico Rodolico a Catania (15); il Policlinico Martino di Messina (15); l'Ospedale Civico (12) e il Policlinico Giaccone a Palermo (17). Entro la fine dell'anno, con il completamento di altre 194 unita', il numero complessivo di nuovi posti letto creati sara' di 289, pari al 50% del target.

Parallelamente, continua l'impegno anche per riqualificare i Pronto soccorso, con 15 interventi la cui conclusione e' prevista, anche in questo caso, entro dicembre. La Struttura commissariale e' pronta a sottoscrivere 18 nuovi contratti e appaltare 20 nuovi lavori sia per quanto riguarda i posti letto di terapia intensiva e subintensiva, sia per quanto riguarda i Pronto soccorso. In termini finanziari, il Piano definitivo in corso di approvazione prevede 237 milioni di euro, gli impegni finora assunti ammontano a 100 milioni. "Voglio esprimere il mio apprezzamento - dice Musumeci - per i risultati finora raggiunti dalla Struttura coordinata dall'ingegnere Tuccio D'Urso, che un anno fa ho chiamato alla guida dell'ufficio. I miei ringraziamenti vanno anche alle imprese e ai fornitori che si sono assunti fino a ora il carico economico, in attesa del trasferimento della seconda anticipazione da Roma. Ormai e' questione di giorni, mi assicura D'Urso, e riprenderanno regolarmente le erogazioni finanziarie".