Avolese sotto inchiesta per un incendio doloso: la polizia chiude le indagini

Gli agenti del commissariato di Noto hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari a un uomo di 57 anni, residente ad Avola, nel Siracusano, per incendio boschivo. Secondo la ricostruzione della polizia l'estate scorsa l'uomo nel suo terreno in contrada San Paolo, aveva appiccato le fiamme alla potatura di alberi affetti da mal secco, contattando anche degli operai. Il fuoco divampato, anche a causa del vento particolarmente intenso e del caldo afoso, si è trasformato in un incendio che si è propagato nell'appezzamento di terreno di proprietà di un'altra persona, provocando la distruzione di circa 5 ettari di canneto e di macchia mediterranea.