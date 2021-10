Ragusa, la protesta dei precari Asp: il 27 ottobre assemblea dei lavoratori

Negli anni, utilizzando la Legge Madia, parecchie amministrazioni pubbliche sono riuscite a stabilizzare i propri lavoratori precari che da troppi anni venivano “sfruttati” senza alcuna prospettiva futura.

Anche all'Asp di Ragusa si è vissuto lo stesso scenario ed i lavoratori precari, che hanno avuto la possibilità di rientrare nei parametri imposti dalla legge Madia, cioè avere 3 anni di anzianità di servizio anche non continuativa, per come recita l'art. 20 del Decreto Madia n. 75 del 2017, sono stati stabilizzati.

Questa opportunità si è realizzata per una buona parte dei lavoratori OSS precari e nel 2019 circa 46 di essi sono stati stabilizzati.

Purtroppo per il 2020 e il 2021 ben altri 64 lavoratori hanno maturato il diritto alla stabilizzazione prevista dalla “Madia” ma questa volta l'Asp di Ragusa ancora non ha provveduto a stabilizzarli.

Come Sinalp ci rendiamo conto che viviamo tutti un periodo difficile sia in termini sociali che economici e queste difficoltà chiaramente si ripercuotono anche negli enti pubblici come le Asp.

Ma pur tenendo conto di tutto quanto, il Sinalp non può soprassedere sulle giuste rivendicazioni di tutti quei lavoratori OSS.

Questi lavoratori hanno lavorato con serietà e professionalità per tanti anni da precari e in questo tragico momento pandemico hanno fatto tanto per il bene dell'intera comunità nella quale operano lavorando con abnegazione e serietà sia professionale che morale.

Pur con tutto ciò questi lavoratori oggi rischiano di non poter essere stabilizzati semplicemente per problemi e cavilli burocratico/amministrativi.

Per questo il Sinalp giorno 27 ottobre alle ore 11,00 ha indetto una Assemblea sindacale presso l'ASP di Ragusa per dare il via ad un confronto leale tra i lavoratori OSS e l'amministrazione dell'ente.

Siamo certi che la via del confronto è la strada più corretta da percorrere per poter ottenere il giusto riconoscimento professionale degli OSS e a tale proposito, nella nota che è stata inviata alla Direzione Generale dell'ASP di Ragusa, abbiamo invitato anche il Direttore Generale a partecipare affinchè si possa dare il via ad un serio programma condiviso di stabilizzazione di tutti gli aventi diritto.

Invitiamo tutti gli OSS dell'ASP di Ragusa a partecipare in massa all'Assemblea del 27 ottobre per dare forza al diritto al lavoro.

I lavoratori interessati potranno prendere contatto con la rappresentante sindacale Sinalp OSS Natascia Pisana di Ragusa o con la Segreteria Regionale Sinalp Sicilia di via G. Serpotta 53 Palermo tel. 091333195.