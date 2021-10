Vittoria, mercoledì 20 l'ex ministro Boccia incontra Aiello

Domani, mercoledì 20 ottobre, a Vittoria, alle 8,30, in via Cavour angolo via Ruggero Settimo, alla caffetteria Straquadaneo, a sostegno dell’onorevole Francesco Aiello, candidato a sindaco per la città di Vittoria, ci sarà la visita dell’onorevole Francesco Boccia, già ministro per gli Affari regionali e gli enti locali, per incontrare i residenti e gli operatori di via Cavour. Saranno presenti l’onorevole Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia, e l’onorevole Nello Dipasquale, parlamentare regionale Pd.