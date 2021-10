Smontavano grondaie di rame a Noto: quattro denunciati

Due persone hanno strappato dagli edifici del centro storico di Noto, diversi metri di grondaie in rame. I Carabinieri di Noto hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. I militari sono riusciti a identificare due uomini e a rinvenire, presso le abitazioni di altre due persone, la refurtiva in parte gia' sezionata per un piu' facile trasporto, del valore di oltre 10 mila euro. I quattro, tutti netini, tre uomini di 24, 36 anni ed uno minorenne ed una donna di 29 anni sono stati denunciati alle competenti Autorita' Giudiziarie per furto aggravato e continuato in concorso. Sono in corso valutazioni sui danni agli edifici storici dai quali sono state asportate le grondaie. I denunciati, strappando una grondaia, hanno provocato il distacco di un condizionatore che e' precipitato al suolo fortunatamente senza provocare danni a persone o cose.