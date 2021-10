Danze latinoamericane, Campionato del Mondo: in pista coppia modicana pluripremiata

Sabato a Lipsia, in Germania, parte il Campionato del mondo di danze latinoamericane e a rappresentare l’Italia ci saranno ancora una volta i due migliori ballerini del Paese in questa specialità: i pluripremiati Giovanni Cavallo, modicano, e Maldivia Polini, originaria di Civitanova Marche ma modicana d’adozione. La coppia si confronterà in pista con i più grandi professionisti internazionali di salsa, mambo, merengue, cha cha e ogni altra specialità sudamericana.