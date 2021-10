Siracusa, bomba d'acqua sulla città: strade come fiumi e auto in panne

Violento nubifragio oggi a Siracusa. Protezione civile e vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi su tutto il territorio per i numerosi allagamenti. Nella zona della Borgata, in via Calabria, evacuati cinque nuclei familiari dopo che l'acqua ha allagato le loro abitazioni situate a pianterreno. I residenti hanno trovato ospitalità da parenti e amici. Nella zona ha ceduto anche un muretto: i detriti sono finiti in strada trasportati dall'acqua.

Diverse le auto in panne così come le strade interrotte che hanno necessitato della messa in sicurezza. Numerose anche le persone da soccorrere con decine di interventi in poche ore. In alcuni tratti della città, come ad esempio in via Somalia, l’acqua ha raggiunto gli sportelli delle auto costringendo qualcuno a salire sul cofano in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Durante il nubifragio, inoltre, un uomo sarebbe stato colpito da una scossa elettrica dopo aver toccato il portone di casa, sebbene le cause siano attualmente in fase di accertamento.