Il sogno Forza Italia - Italia Viva è candidare il manager Gaetano Miccichè

Se ci saranno le condizioni politiche per replicare il 'modello Draghi' in Sicilia soprattutto dopo l'esito del voto per il Quirinale, il 'sogno' del campo largo di matrice di Centro, con Forza Italia e Italia Viva aggregatori di un fronte riformista-moderato e liberal, sarebbe quello di candidare alla presidenza della Regione siciliana Gaetano Miccichè, manager di Banca Intesa oggi alla guida della controllata Banca Imi. A rilevare quello che sarebbe un retroscena dell'attivismo politico delle ultime settimane proprio di Fi e Iv è l'Espresso che lancia il nome del manager molto stimato, da sempre lontano dalla politica attiva ma con un legame molto stretto col fratello Gianfranco Miccichè. L'intesa tra Fi e Sicilia Futura, i cugini di Iv con i quali condividono il gruppo parlamentare all'Assemblea siciliana, rientrerebbe proprio in questa strategia che ha avuto una accelerazione dopo la cena a Firenze tra Matteo Renzi e Gianfranco Miccichè.