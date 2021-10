Cento Comuni siciliani in dissesto, Fp Cgil accanto ai sindaci

d"Ci sono 100 Comuni siciliani in dissesto, sotto il piano di riequilibrio finanziario e strutturalmente deficitari. L'allarme lanciato dai sindaci, che hanno annunciato una manifestazione di protesta a Roma per il 3 novembre, ci sembra pienamente condivisibile. Anzi, è una iniziativa che sottoscriviamo e sosteniamo". E' quanto si legge in una nota del sindacato Fp Cgil Sicilia. "Individuata la patologia, è necessario intervenire con una efficace terapia, prima che sia troppo tardi - affermano il segretario generale, Gaetano Agliozzo, e il segretario regionale, Massimo Raso - non si può far finta di niente o aspettare che la situazione degeneri. Qui ci sono a serio rischio i servizi offerti ai cittadini, alle imprese e al territorio, oltre che la serenità dei dipendenti. E' un'emergenza che non può e non deve essere sottovalutata e rinviata, tenuto conto dell'ormai progressivo e costante aumento degli Enti che vanno in grave sofferenza. Basti dare un'occhiata ai numeri: ad oggi solo 152 Comuni su 391 hanno approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e solamente 74 hanno approvato il consuntivo 2020. Tutto questo dà l'esatta misura dei livelli di criticità, destinati a ripercuotersi sulle singole realtà territoriali, dove le amministrazioni comunali non hanno più forza finanziaria e non dispongono di adeguate figure professionali". Il sindacato segnala che "in questa ottica, c'è un dato davvero emblematico, quello che certifica le caselle vacanti nelle piante organiche: attualmente ci sono 15 mila posti vuoti e tra questi circa 4000 fra dirigenti e categoria D" e torna a invocare un piano straordinario di assunzioni".