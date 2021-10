Esplosione in una palazzina a Pinerolo: 2 morti

Salgono a due le vittime dell'esplosione della palazzina di Pinerolo. E' morto all'ospedale Cto di Torino, dove era stato ricoverato in gravi condizioni, Dario Lisdero, 74 anni

Si tratta del marito di Maria Rosa Fiore, l'84enne morta sotto le macerie della sua abitazione di piazza Sabin. La donna è stata trovata sotto le macerie del suo appartamento, al terzo e ultimo piano della palazzina. Trasportato al Cto in gravi condizioni il marito Dario, originario di Osasco (Torino), che proprio ieri ha festeggiato i 74 anni. Le cause sono ancora da accertare. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che al termine delle ricerche escludono la presenza di dispersi tra le macerie.

I vigili del fuoco hanno controllato tutto gli appartamenti e gli abitanti sono stati tutti rintracciati. Il bilancio definitivo dell'esplosione, dunque, è di due vittime e tre feriti in ospedale, di cui uno grave trasportato in elicottero all'ospedale Cto di Torino. Un quarto ferito si è presentato da solo al pronto soccorso di Pinerolo. Illese, ma sotto choc, altre 16 persone. Il 118 sta montando un posto medico avanzato per valutare gli illesi e dare loro assistenza psicologica. Le operazioni sono coordinate dal direttore del Dipartimento 118 Regione Piemonte, Mario Raviolo.