Musumeci riunisce a Palermo la direzione regionale di Diventeràbellissima

La direzione regionale di #Diventerabellissima, il movimento politico che fa capo al presidente Nello Musumeci, si riunirà domattina, a Palermo, all'Hotel delle Palme, convocata dal coordinatore Gino Ioppolo. Oltre ai cinquanta dirigenti, saranno presenti i cinque deputati regionali, l'assessore Ruggero Razza e lo stesso governatore dell'Isola. All'ordine del giorno figurano le relazioni di Ioppolo e del capogruppo all'Ars Alessandro Aricó e la riorganizzazione del movimento in alcune province, anche in vista dei prossimi impegni elettorali. In programma anche il lancio di una manifestazione nella Sicilia orientale per il mese di novembre, per promuovere l'attività del governo regionale nel suo ultimo anno di legislatura.