Rosolini, trasporto gratuito per 2 giorni al cimitero per gli anziani e disabili

L'amministrazione comunale di Rosolini in collaborazione con la 'Misericordia' e la coop "Futura", offre la possibilità agli anziani e ad i soggetti diversamente abili che abitano in città, ma anche nelle contrade, di potere fare visita ai loro defunti, avvalendosi del trasporto gratuito delle due organizzazioni di volontariato. Per le giornate di Tutti i Santi e del 2 novembre, il cimitero di Rosolini rimarrà aperto dalle 7,30 alle 17, con orario continuato. I cittadini hanno la possibilità di prenotare il servizio di andata e ritorno telefonando ai numeri, 0931 855455 e 0931 859452. Nel primo caso risponderanno gli operatori della Misericordia, nell'altro della cooperativa Futura. Il servizio è anche esteso alle persone che vivono da sole e non hanno altri familiari a Rosolini e sarà valido per i giorni dell' 1 e 2 novembre.

"Voglio ringraziare per la loro sensibilità il governatore della Misericordia, Nino Savarino e la presidente della cooperativa Futura, Giuseppina Di Rosolini e tutti i soci ed i volontari del servizio civile universale - ha detto il sindaco - Con questo servizio rendono onore alle loro istituzioni e favoriscono quei cittadini che non hanno la possibilità di recarsi al camposanto".