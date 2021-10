Ministro Bianchi: "Creare opportunità a Palermo come in Emilia"

"Non possiamo permettere che un bambino che nasce a Palermo non abbia le stesse opportunità di un bambino che nasce in Emilia Romagna, bisogna costruire l'idea che si esce da questa pandemia dell'individualismo ritrovando un cammino comune". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che stamattina ha inviato un saluto agli allievi della scuola politica under 30 "Futura", ideata da Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva. "Il cammino del Sud - ha aggiunto - è stato faticoso e difficile, ma sappiamo che non c'è possibilità di crescita e sviluppo se non si riparte dal Sud. Dobbiamo riconquistare il tempo e lo spazio e questo richiede una grande cultura politica, che significa essere partecipanti alla Polis".