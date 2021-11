Troppi contagi covid a Trieste, il sindaco: la pazienza è finita

Mentre resta alta la tensione a Trieste con i No Vax e i No Gren pass che continuano a protestare, sindaco e prefetto avvertono: è il momento di dire basta. "Spingeremo perché eventuali nuove restrizioni gravino solo sui non vaccinati", dice il primo cittadino Roberto Dipiazza, mentre il prefetto Valerio Valenti chiarisce: "L'aumento dei contagi sono legati ai cortei, pensiamo a comprimere il diritto di manifestare".

Il sindaco: "La pazienza è finita" - Mentre si segnala un nuovo focolaio tra i manifestanti e i numeri dicono che i casi sono in aumento esponenziale a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia, sindaco e prefetto corrono ai ripari. "Spingeremo perché sia stabilito che il peso di eventuali nuove restrizioni gravi solo su coloro che non sono vaccinati, perché sono disertori - spiega il primo cittadino -. Se questa è una guerra, in una guerra c'è chi ha paura, non combatte, viene messo al muro e fucilato. Qui non fuciliamo nessuno, ma il peso di eventuali nuove restrizioni deve gravare esclusivamente su questi disertori, che mettono a rischio la salute di tutti. La pazienza è finita".