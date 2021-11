Comitato Zfm Sicilia: parlamentari rispettino gli impegni assunti

"Aree interne: risorsa per la Sicilia", è il titolo del convegno organizzato dall'intergruppo all'Ars Attiva Sicilia-Diventerà Bellissima, rappresentato dalla deputata Elena Pagana, che si è svolto ieri pomeriggio nella "Sala dei 500" della Cittadella dell'Oasi di Troina. La convention di simpatizzanti e amministratori comunali è stata chiusa dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che tra l'altro ha sottolineato il suo impegno a favore della fiscalità di sviluppo, destinata alle Terre alte di Sicilia. "La Regione ha fatto tutto quanto di sua competenza, - ha dichiarato Musumeci - quello non fatto lo faremo, perché non sono abituato ad assumere impegni ma quando li assumo faccio di tutto per mantenerli. Adesso l'ultima parola spetta al Parlamento nazionale". "Siamo certi che il presidente manterrà l'impegno assunto a Linguaglossa, nel corso dell'ultimo briefing del comitato regionale e ribadito con convinzione ieri - dichiarano i rappresentanti del Comitato regionale (Sindaci-Associazione Zfm) -. Tuttavia, siamo preoccupati per il distacco, almeno apparente, della deputazione nazionale eletta in Sicilia, rispetto a questa Legge di prospettiva approvata all'unanimità dall'Assemblea Regionale Siciliana, che rilancerà le aree montane dell'Isola, interessate da un preoccupante fenomeno di desertificazione umana e imprenditoriale". "Il tempo è adesso - concludono - e non ci sono impedimenti tecnici, è tutto legato alla volontà politica di fare o non fare. Chiediamo ai Senatori e ai Deputati eletti in Sicilia, fin da subito, di riaggiornare le rispettive agende e di dare priorità alla definizione dell'iter al Senato e subito dopo alla Camera".