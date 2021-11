Trovato morto in Aspromonte cercatore di funghi scomparso

Sono in corso nel territorio di Mammola, in Aspromonte, le ricerche di un cercatore di funghi di 63 anni che risulta disperso da ieri. Sul posto il personale del Soccorso alpino e speleologico della Calabria, attivato della Centrale operativa del 118 di Reggio Calabria e dai carabinieri forestali. Le ricerche si stanno concentrando nel territorio di località "Barvi" e si svolgono con difficoltà a causa della fitta pioggia che imperversa nella zona e della nebbia. Sul posto anche carabinieri, Polizia di Stato e vigili del fuoco, insieme ad un gruppo di volontari.

È stato trovato morto G. A., il cercatore di funghi di 63 anni che risultava disperso da ieri nel territorio di Mammola, in Aspromonte. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato da una squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Sono stati avviati gli accertamenti medico-legali per stabilire le cause del decesso di G.A.. Secondo l'ipotesi che viene ritenuta più attendibile, l'uomo potrebbe avere accusato un malore.