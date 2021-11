Modica, primi ciak in città per il film tratto da "I pionieri" di Luca Scivoletto

Sono iniziate a Modica le riprese del film tratto dal romanzo di Luca Scivoletto, “I Pionieri”, prodotto da Domenico Procacci, con la regia dello stesso Scivoletto. Le riprese a Modica proseguiranno fino a metà novembre. Oggi sono state girate alcune scene davanti alla scuola di via Vittorio Veneto. Molta curiosità per il set cinematografico e decine di bambini impegnati sotto lo sguardo attento del regista ma, anche, di mamme e papà. Il film, come il libro, è ambientato proprio a Modica alla fine degli Anni Ottanta.

In questa parte di Sicilia i genitori di Enrico Belfiore hanno un’unica passione – la politica, il Partito, il comunismo – e seguendo principi ben chiari hanno educato i figli: mai una gita al mare, mai una vacanza, mai fraternizzare con le famiglie che votano Dc, niente vestiti di marca, mai cedere al consumismo, presenza obbligatoria alle manifestazioni e alle marce per la pace. Michele, il padre, è il vicesegretario regionale del Pci; Luisa, la madre, sta cercando da anni di laurearsi in Psicologia; Chiara, la sorella maggiore, andrà presto via di casa per studiare all’università e sobilla il fratello alla rivolta.

Enrico, diversamente dal suo amico Renato che pensa solo a essere un bravo comunista, vuole essere un ragazzino normale, avere le scarpe che hanno tutti, giocare a calcio, mettersi con la compagna di classe di cui si è innamorato e che cerca disperatamente di conquistare anche se è figlia di costruttori, vuole scrollarsi di dosso quella fama noiosa di piccolo sovietico.

Il film, che gode del contributo del Ministero della Cultura, dovrebbe essere pronto nella primavera del prossimo anno.