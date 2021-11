Floridia, arrestato dai carabinieri pusher con un chilo di marijuana a casa

I Carabinieri di Floridia hanno arrestato un 65enne poiché trovato in possesso di oltre un chilo di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. I militari hanno controllato l’uomo in quanto sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per il medesimo reato e notatone il nervosismo, hanno perquisito la sua abitazione, trovando in un sgabuzzino e in cucina, ben nascosto, lo stupefacente.

La droga sequestrata sarà esaminata presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti per stabilire la percentuale di principio attivo, mentre l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di “Cavadonna”.