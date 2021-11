Palermo, accoltellò la fidanzata: si suicida sul tetto dell'ospedale

Lo cercavano da ieri mattina, pensavano fosse evaso e avesse fatto perdere le sue tracce, ma in realtà era salito sul tetto del Policlinico di Palermo per togliersi la vita. Il giovane di 23 anni, è stato trovato impiccato. La settimana scorsa era stato arrestato per aver accoltellato durante una lite la sua compagna, ventunenne. Un episodio di una violenza inaudita, probabilmente non degenerato solo per il rapido intervento delle Volanti, arrivate in tempi record dopo essere state allertate dal vicinato.

All'interno dell'appartamento, nel quartiere Noce, gli agenti hanno trovato la donna, stesa a terra, con il volto pieno di sangue. Nel corso della lite, l'uomo l'aveva più volte accoltellata al volto. Lei è finita d'urgenza all'ospedale Civico, dove è ancora ricoverata. Lui invece è stato trasportato al Policlinico, per una profonda ferita al polso che si è procurato nel corso della colluttazione.

Per questo motivo gli erano stati concessi i domiciliari ospedalieri, ma durante la notte fra domenica e lunedì l'uomo è riuscito ad allontanarsi. Poi il ritrovamento del cadavere sul tetto dell'ospedale.