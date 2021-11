Covid, nel Ragusano i positivi sono 103 ma c'è un altro morto

Diminuisce il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano ma c'è un altro decesso. E' morto, infatti, all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa un 84enne di Comiso non vaccinato. I morti, nel Ragusano, dall'inizio della pandemia, salgono a 375. I positivi sono 103: 96 in isolamento domiciliare, 6 ricoverati in ospedale, 1 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 0 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 9 Comiso, 5 Giarratana, 3 Ispica, 9 Modica, 0 Monterosso, 3 Pozzallo, 35 Ragusa, 7 Santa Croce Camerina, 0 Scicli, 18 Vittoria.