Siracusa, nel salone della Cna si presenta il libro di Anna Martano "La tavola è festa"

Dopo il racconto della storia di Sicilia attraverso il cibo ne “Il diamante nel piatto – Storia golosa della Sicilia in 100 ricette e cunti” Anna Martano, gastrofosa e gastronoma, torna in libreria con “La tavola é festa. Cibo, riti e ricette di Sicilia” (Alieno Editrice) per narrare la ritualità gastronomica legata alle principali festività. Venerdì 5 settembre, alle 17:30, nel salone della CNA a Siracusa Anna Martano dialogherà proprio del rapporto tra cibo, identità territoriale, libri e sviluppo sostenibile (e di molto altro ancora…) con il giornalista Aldo Mantineo. Ad introdurre sarà il presidente provinciale di CNA Agroalimentare Franco Neri che, nell’occasione, terrà anche a battesimo G60 #generazionesessanta, nuovo aggregatore di idee, progetti ed esperienze.