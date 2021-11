Il ricordo di Sebastiano Tusa, l'assessore Samonà: onoriamo la sua memoria partendo dai Beni culturali"

“ “Il miglior modo per rendere onore a Sebastiano Tusa è amare i beni culturali e programmare - come stiamo facendo - l’azione di governo alla loro piena valorizzazione, ad una visione che li ponga al centro di un nuovo modello di sviluppo per la Sicilia, nel quale il nostro immenso patrimonio e la politica culturale fatta di quotidianità e di scelte, siano intimamente interconnessi. Tutto questo genera progettualità che si traduce in concrete azioni, destinate a lasciare il segno”. Lo ha detto questa mattina l’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, aprendo, con un video messaggio, i lavori del convegno “Percorsi di archeologia nella Sicilia occidentale. Sebastiano Tusa in memoriam (1952-2019)”, in corso al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas. “La vita di Sebastiano Tusa – ha sottolineato l’assessore Samonà - è stata talmente ricca di avvenimenti, scoperte, incarichi, lavori, ricerche e studi, che rischiano di passare in secondo piano quelle personali virtù che lo hanno contraddistinto. Ricordarlo non è facile, poiché la sua è stata una perdita immensa, come immensa è la sua eredità, non solo culturale, ma anche spirituale e umana: un intellettuale raffinato e uno studioso di caratura internazionale, amato per il suo tratto umano socievole e schietto”.