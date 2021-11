Agenti del Commissariato di Pachino hanno eseguito un ordine per l’espiazione di una pena detentiva, in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, nei confronti di un uomo di 46 anni, residente a Pachino.

Lo stesso deve espiare una pena di 2 mesi perché colpevole del reato di ricettazione, commesso in un comune della Lombardia.