Calcio, Coppa Italia: Modica e Frigintini con problemi di formazione per la stracittadina di domenica

Sarà un Modica “incerottato” e con tanti dubbi da sciogliere soltanto poco prima del fischio d'inizio, quello che domenica pomeriggio al “Pietro Scollo” affronterà i “cugini” del Frigintini nel return match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Alle sicure assenze di Simone Pitino che uscito anzitempo nella gara di andata dovrà rimanere ai box per qualche settimana e quella di Ciccio Vindigni che probabilmente rientrerà in campionato nella trasferta di Augusta, il tecnico Giancarlo Betta dovrà valutare le condizioni fisiche di Carlo Incatasciato, Riccardo Blando, Alessandro Puccia e Salvatore Caruso, tutti alle prese con noie fisiche che ne mettono in dubbio il loro impiego nella “stracittadina” di ritorno. Il tecnico dei rossoblù, non ha sciolto i dubbi neanche nella seduta di rifinitura rinviando ogni decisione a pochi minuti prima del fischio d'inizio.

“Siamo in emergenza – spiega a fine allenamento Giancarlo Betta – ma questo non deve essere per noi un alibi. La qualificazione è in bilico e tutta da conquistare. Il match con il Frigintini così come quello di domenica scorsa al “Barone” sarà difficile, ma noi ci teniamo e proveremo a superare il turno, ma soprattutto mi aspetto di tornare a casa con risposte positive da parte di coloro che scenderanno in campo. Bisognerà cercare di ottenere il massimo a livello di prestazione – continua – sperando magari di ritrovarmi in difficoltà quando torneremo in campo per il campionato, perchè vorrà dire che chi ha avuto delle chances le ha sapute sfruttare. Credo di aver preparato la gara nel migliore dei modi – conclude il trainer dei rossoblù, poi sarà il campo a dare l'ultimo verdetto. Quello di domenica sarà un esame importante che ci servirà a capire a che punto siamo”.

Si riparte dal 2 – 1 per il Modica ottenuto nella gara di andata,con i rossoblu della Contea che passeranno il turno in caso di vittoria o pareggio o anche con una sconfitta con una rete di scarto con più di una rete segnata.

Il derby della Contea è stata affidato a una terna arbitrale tutta etnea. Il direttore di gara sarà il signor Tommaso Alberto Vazzano della sezione AIA di Catania, che si avvarrà della collaborazione di Giuseppe Trefiletti di Acireale e del collega di sezione Paolo Vinciguerra.

Il Frigintini ha voglia di riscattarsi anche se ci sono molti infortunati. In Pianese e compagni c’è la volontà di tentare di ribaltare il risultato e andare avanti nel trofeo intitolato al presidente del Comitato Regionale Sicilia, Orazio Siino. Nel corso della settimana gli allenamenti si sono svolti con regolarità anche se a ritmi non sostenuti per via, sempre, delle precarie condizioni fisiche di almeno la metà dei titolari che nelle prime gare avevano fatto molto bene in campionato. E così anche per domenica il mister rossoblù dovrà fare salti mortali per mandare in campo un undici capace di reggere la forza d’urto dei “cugini” rossoblù del Modica calcio. Oltre a Sella, Buscema, Assenza che ormai da qualche settimana non sono disponibili, Stefano Di Rosa è in allarme per le non perfette condizioni di La Licata, Pianese, Modica (che è uscito per infortunio domenica scorsa e difficilmente recuperabile), Corallo e la quasi sicura assenza di Francesco Militello.

Calcio d'inizio fissato per le 15.