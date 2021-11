Inchiesta delle Iene a Floridia che spedisce Giulio Golia in Sicilia

Non è passata inosservata a Floridia la presenza di una troupe di Italia 1 ed in particolare delle 'Iene', considerato che l'inviato speciale è un volto noto della tv. Si tratta di Giulio Golia. Il giornalista mediaset da qualche giorno si trova a Floridia per un reportage, che secondo i beni informati promette risvolti interessati. Uno dello staff afferma che 'ci sarà da ridere'. Viene esclusa l'ipotesi che la presenza delle Iene possa riferirsi a una tragedia avvenuto un anno fa. Questo pomeriggio verso le 18,30, Golia ha preso un caffè al bar Ariete. Il giornalista - conduttore delle 'Iene' non si è sottratto a qualche selfie.