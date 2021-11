Slalom Città di Misilmeri, il trapanese Virgilio sul gradino più alto del podio

Il trapanese Giuseppe Virgilio deve sudare le proverbiali sette camicie, ma, alla fine, va a riporre in bacheca il trofeo riservato al vincitore assoluto del 26° Slalom Città di Misilmeri, 10a ed ultima prova della Coppa AciSport 5a zona Sicilia, ventunesimo appuntamento stagionale con il Campionato Siciliano della specialità (a coefficiente 1,2) e quarta tappa per il 22° Challenge Palikè Slalom. La kermesse, promossa da Misilmeri Racing e Team Palikè e patrocinata dal Comune di Misilmeri, ha ridato una ventata d’entusiasmo ad un territorio votato ai motori. Piazza d’onore per Totò Arresta, ennesimo ottimo podio, invece, per Nicolò Incammisa.

Pur tormentato da noie al cambio della sua Radical SR4 Suzuki (rimasto con il selettore bloccato in terza marcia per buona parte della seconda manche e per tutta la terza sessione cronometrata), Virgilio, portacolori della Trapani Corse è riuscito nell’intento di rintuzzare i veementi attacchi portati dal mazarese “figlio d’arte” Totò Arresta, il quale, a sua volta, non ha potuto sfruttare al meglio i cavalli della monoposto Gloria B5 Evo Suzuki, apparsa instabile nel posteriore, nonostante le modifiche d’assetto apportate in corso d’opera e mescole di pneumatici inedite adottate nella prima e nella terza manche. Alla fine, a separare i due compagni di scuderia alla Trapani Corse sono stati appena 16 centesimi di secondo: Virgilio (che in Gara 2 si è visto comminare dai commissari di percorso una duplice penalità, 20” in totale, per l’abbattimento di due birilli), ha chiuso in 126,57 “punti-secondi”, parziale ottenuto nel terzo settore. Arresta ha invece fermato i cronometri in 126,73 “punti-secondi” sempre nella terza manche.