Il tour "A modo mio" arriva a Siracusa: il 19 appuntamento al Teatro Vasquez

Grande curiosità a Siracusa per l’evento A Modo mio promosso dall’associazione La Casa del musicista che vede come ambasciatore il sindaco di Messina Cateno De Luca.

Dopo Ragusa, Palermo, Trapani e Agrigento il tour “A modo mio” farà tappa al Teatro Vasquez venerdì 19 novembre alle ore 20:30.

Nel corso di una partecipata conferenza stampa presso il dehors della Pasticceria Neri è stato presentato l’appuntamento che vedrà in scena tra le giovani proposte selezionate Alice Albano ed Erica Filocamo.

Lo spettacolo A modo mio, infatti, vede protagonisti tredici giovani artisti siciliani, selezionati nel corso delle audizioni, che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre, dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie.

Testimonial d’eccezione Cateno De Luca insieme alla sua band I Peter Pan che già in conferenza stampa ha, a suon di clarinetto, dato prova delle sue doti di musicista.

“Noi, ha spiegato De Luca, sosteniamo i giovani artisti che hanno la necessità di aver un palcoscenico anche autorevole a disposizione che è la cosa più complicata per un giovane emergente. La casa del musicista di cui sono ambasciatore ha proprio questa finalità. Il tour rappresenta l’occasione per gettare le basi per la realizzazione di una struttura di servizi che dia la possibilità a chi ama fare musica e magari ha un brano inedito da incidere di poterlo fare con un supporto concreto. Questa è la finalità della Casa del musicista che ho sposato in pieno per il mio amore per la musica.”

“L’associazione, ha spiegato il presidente Luciano Fumia, nasce dalla voglia di evitare che chi vuol vivere di musica, chi vuol fare l’artista debba per forza lasciare questa terra, la Sicilia perché non ha le occasioni per emergere. Il nostro primo obiettivo, prosegue Fumia, è dunque riuscirei a creare delle opportunità. Per questo motivo abbiamo fatto questa prima selezione con Red Ronnie e Grazia Di Michele che ha coinvolto 13 giovani artisti che ci stanno seguendo in questa avventura e grazie al nostro ambasciatore Cateno De Luca stiamo riempiendo i teatri e stiamo quindi offrendo loro, intanto, la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico e dar voce al loro talento.”

Non solo musica ma anche solidarietà per un progetto che guarda al futuro e che vede impegnata La Casa del Musicista anche nella realizzazione di iniziative che mirano all’abbattimento delle barriere come ha spiegato la presidente dell’azienda speciale Messina Social City Valeria Asquini: “L’obiettivo del progetto musica senza barriere è rappresentare la Diversità attraverso la Musica. La Musica infatti parla un linguaggio universale capace di creare relazioni partecipazione e di creare spazi anche simbolici in cui tutto nessuno escluso possono produrre bellezza attraverso il canto, l’ascolto condiviso, la produzione creativa.”

“L’invito, ha concluso il presidente Fumia, è a sostenerci. Acquistate i biglietti e venite in teatro. Non ve ne pentirete!”