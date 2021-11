Ufficio Tributi a Siracusa, lavoratori ex Ideal Service in sciopero

I sindacati con esplicito riferimento allo stato di agitazione indetto lo scorso 14 ottobre e successivamente alle gravi dichiarazioni della Municipia e della Top network (RTI), avvenute durante l’incontro tenutosi il 10 novembre, con oggetto le procedure di cambio appalto a Siracusa dei dipendenti Ideal service soc. Coop. (settore entrate), sono con la presente a proclamare lo sciopero di tutti I lavoratori e di tutte le lavoratrici in appalto.

Tale azione si è resa necessaria, dopo la presa di posizione non mediabile da parte della rti di applicare diversi contratti di lavoro non afferenti al mansionario dei lavoratori de quo (art. 2103 c.c.) e di suddividere ulteriormente l’appalto in diversi rivoli, ricorrendo al subappalto od alla cessione di contratto per ciò che concerne I front office tributari, in quanto la stessa RTI non possiede il requisito ateco per espletare detto servizio.

Si informa inoltre l' amministrazione che l’azione di mobilitazione non verrà rimossa sino ad annullamento della gara. L'avviso dello sciopero dei lavoratori è stata firmata dai responsabili di categoria di Cgil e Uil.