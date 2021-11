Bonomi: "Il Reddito di cittadinanza disincentiva il lavoro al Sud"

“Per noi il reddito di cittadinanza così come è strutturato oggi non dà quelle risposte per cui questo provvedimento è stato fatto perché non intercetta gli incapienti del nord ed è diventato un disincentivo a cercare lavoro nel Mezzogiorno. Si è dimostrata una misura fallimentare sulle politiche attive del lavoro, lo abbiamo sempre detto e non ci hanno ascoltato”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando a margine all’assemblea di Federmanager.

“Ci dispiace vedere che si mettono 4 miliardi sui centri per l’impiego che sono stati un grande fallimento”, ha aggiunto.