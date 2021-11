Covid, in Sicilia sono 442 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore

Sono 442 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a a fronte di 13.272 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 501. L'incidenza sale al 3,3% ieri era 2,3%. L'isola è al sesto posto per contagi, al primo c'è il Veneto con 712 casi, al secondo l'Emilia Romagna con 651 casi, al terzo il Lazio con 595 casi. Gli attuali positivi sono 9.432 con un aumento di 355 casi. I guariti sono 84 mentre si registrano 3 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.093. Sul fronte ospedaliero sono adesso 384 ricoverati, con 8 ricoverati in più rispetto a ieri in terapia intensiva sono 46, quattro in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 54 casi, Catania 101, Messina 135, Siracusa 23, Ragusa 20, Trapani 37, Caltanissetta 5, Agrigento 61, Enna, 6.