Contrammiraglio Russo in visita alla Capitaneria di Siracusa

Nella mattinata odierna il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Giancarlo Russo, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Siracusa, per l’ispezione ai Servizi da parte della Direzione Marittima agli Uffici Marittimi dipendenti.

In occasione della visita, il Direttore Marittimo, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, Capitano di Vascello Sergio Lo Presti, ha incontrato i rappresentanti dei servizi tecnico-nautici e le principali Autorità civili del capoluogo, avviando le visite istituzionali attraverso l’incontro con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e successivamente con il Procuratore della Repubblica, Sara Gambino, ai quali è stato rinnovato l’impegno del Corpo in relazione ai compiti istituzionali di salvaguardia della vita umana in mare, di tutela dell’ambiente, di sicurezza dei traffici e dei trasporti marittimi.

L’Ammiraglio Russo ha poi incontrato il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, la quale ha espresso parole di ringraziamento e di vivo apprezzamento per l’operato svolto quotidianamente dal personale delle Capitanerie di Porto di Siracusa ed Augusta, di cui ha sottolineato le qualità umane e professionali nel difficile compito di salvaguardare il bene supremo della vita umana in mare.