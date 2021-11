Lady Corleone, partiti all'Ars firmano per bloccare la fiction

Bloccare la messa in onda della fiction Mediaset "Lady Corleone": è l'impegno chiesto al presidente della Regione siciliana con un ordine del giorno proposto da Angela Foti, vicepresidente dell'Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia, e firmato da tutti i gruppi politici dell'Assemblea. Il caso è stato sollevato da Attiva Sicilia e dall'Unione dei siciliani.

"La Sicilia - si legge nell'ordine del giorno - che ha purtroppo visto nella sua storia una rilevante presenza mafiosa, ha anche conosciuto una straordinaria presenza anti-mafiosa con decine e decine di martiri ed eroi civili caduti combattendo contro la mafia. La Sicilia di Falcone e Borsellino, di Padre Puglisi e di tanti altri siciliani di valore".Eppure nella fiction si ripeterà il "cliché stereotipato che accosta implicitamente la parola 'Corleone', cittadina siciliana, alla mafia. Un accostamento che rappresenta l'ennesimo danno d'immagine per la Sicilia, nonché una mortificazione per l'intera comunità corleonese, fatta anche di donne e uomini onesti che faticano a scrollarsi di dosso pagine pesanti che vogliono lasciarsi alle spalle". "Il governo regionale faccia pressioni per far cambiare almeno il titolo della fiction", chiede Foti.