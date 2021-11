Catania, Totò Cuffaro presenta il suo libro "L'uomo è un mendicante che crede di essere un re"

“L’Uomo è un Mendicante che crede di essere un Re” è il libro scritto dal Commissario Regionale della Dc, Totò Cuffaro, che verrà illustrato domani, 20 novembre 2021, alle ore 18, presso l’Aula Magna del Convitto Cutelli in via Vittorio Emanuele II 56, a Catania, all’interno della rassegna “I Salotti della Cultura” ideata e promossa da Caterina Mendolia Pirandello, Dirigente Dipartimenti Beni Culturali DC in Sicilia. Moderatore della serata sarà Guglielmo Troina Giornalista RAI e Vicecaporedattore del TGR Sicilia, seguiranno gli interventi di Sabrina Renna ed Eleonora Gazziano.